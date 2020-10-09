Казань, , 09:21 — REGNUM В Татарии сельхозпроизводители активно развивают экспорт. Только за 9 месяцев текущего года он вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил более 200 млн долларов. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Продукция из Татарии экспортируется в 70 стран мира. Помимо этого, свыше 70 предприятий региона прошли сертификацию на производство продукции халяль. По словам руководителя субъекта федерации, основной целью является максимальная переработка продукции в регионе и экспорт готового продукта с высокой долей добавленной стоимости.

ИА REGNUM напоминает, Татария производит 4,2% валовой продукции страны, занимая при этом 2,4% сельхозугодий. В 2020 году регион полностью удовлетворит потребности населения в основных продуктах питания.

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