Москва, , 09:05 — REGNUM Центральный банк России с 9 октября отобрал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкария, г. Прохладный), сообщается на портале регулятора.

Читайте также: Центробанк России банкротит банк из топ-300

В приказе ЦБ РФ говорится, что банком проводились сомнительные операции по сокрытию просроченной задолженности. Информация об этом будет направлена в правоохранительные органы.

По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе РФ. В банке «Прохладный» назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк «Майский» (Кабардино-Балкария, г. Майский).

Подробнее: Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Майский»