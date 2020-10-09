Каир, , 09:04 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Кении Ухуру Кеньятта провели переговоры по разрешению спора вокруг запуска плотины «Возрождение» в Эфиопии. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на постановление официальных лиц Египта.

Лидеры провели переговоры в столице Египта, Каире, по возвращении президента Кеньятты из Франции, где он находился с визитом.

В кратком сообщении пресс-секретаря правительства Египта говорится: «На встрече были затронуты последние региональные события, представляющие взаимный интерес, особенно вопрос о ГЭС «Возрождение», и было решено усилить координацию между двумя странами в предстоящий период по этому сложному и жизненно важному вопросу».

В Кении не упомянули, что в ходе переговоров обсуждался спор вокруг плотины, и заявили, что два лидера обсудили темы, представляющие взаимный интерес, «среди которых мир и безопасность в регионе, торговля и реагирование Африки на пандемию коронавируса».

Ожидается, что плотина Эфиопии на реке Нил обеспечит электроэнергией до 65 миллионов эфиопов.

Тем не менее водоснабжение Египта почти полностью полагается на реку Нил, и власти страны недавно предупредили, что плотина является потенциальной «угрозой экзистенциальных масштабов» для нации. Напомним, что Кения является наблюдателем в посреднической миссии Африканского союза по урегулированию спора вокруг запуска ГЭС «Возрождение».

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