Самара, , 08:53 — REGNUM АвтоВАЗ увеличит заработную плату своим сотрудникам. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании согласительной комиссии, в котором приняли участие как руководство предприятия, так и представители профсоюза. Зарплаты будут увеличены на 3,5% от должностного оклада. Повышенную заработную плату работники предприятия получат уже с октября месяца.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, повышение зарплаты самого большого трудового коллектива области в такой непростой ситуации говорит об устойчивом положении завода, что является позитивным фактором.

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