Москва, , 08:20 — REGNUM Страховые выплаты бывшим клиентам «лопнувшего» 2 октября 2020 года АО «ТЭМБР-Банк» начнутся 13 октября. Победителем конкурса по отбору агентов для выплат был признан Сбербанк, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на «Агентство по страхованию вкладов».

Сумма страховой выплат не может превышать 1,4 млн рублей. Получить возмещение клиенты смогут в свыше 70 отделениях 30 населённых пунктов пяти регионов России в течение одного года. Выплаты можно получить в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Калининградской и Московской областях.

Напомним, банк остался без лицензии, будучи к тому моменту по размеру активов на 186-м месте в РФ. «Топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» (ТЭМБР) был создан в марте 1994 года. Среди причин лишения лицензии была в том числе и работа «в условиях корпоративного конфликта».

Основными акционерами банка на начало июля 2020 года числились председатель правления Елена Сучилина — 18,22%, глава совета директоров Анатолий Копсов — 10,57% и другие юридические и физические лица.