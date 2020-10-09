Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 3,01%, до $43,40 за баррель. Росту котировок способствовали остановка добычи в Мексиканском заливе США, забастовки рабочих в Норвегии, а также надежды на частичную помощь США в борьбе с коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США Дональд Трамп остановил переговоры с демократами о новом экономическом пакете, но позже настаивал на одобрении более целенаправленных законопроектов о стимулировании, чтобы компенсировать экономический ущерб от коронавируса. В частности, обсуждается помощь авиакомпаниям и финансовая помощь гражданам в размере $1200.

Ураган «Дельта», который приближается к берегам США со стороны Мексиканского залива, вновь усилился до третьей категории. Согласно последним данным, он движется со скоростью 193 км/час. Побережья Луизианы он должен достигнуть в субботу.

Сегодня, 9 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется на уровне $43,13 (-0,64%). На пути у покупателей на уровне $43,75 находится сопротивление.

Его необходимо пройти в ближайшие 2−3 торговых дня, чтобы прорваться к уровню $46,50. Если бычий импульс угаснет, то опять ожидается снижение цены до уровня $41,20.

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