Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам января — августа 2020 года экспорт легковых машин из России составил 40,4 тыс. единиц, что на 45% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

В денежном выражении из РФ за границу было вывезено машин на общую сумму 609,4 млн долларов (более 47,1 млрд рублей).

При этом в августе текущего года из России было экспортировано 3,8 тыс. машин. Здесь наблюдается падение на 36,6% к июлю (в денежном выражении на 58,6 млн долларов или на 4,53 млрд рублей).

Что же касается экспорта грузовиков, то он за восемь месяцев снизился на 16,3%, до 7,3 тыс. автомобилей на общую сумму 186 млн долларов. При этом в августе за границу было поставлено около 900 грузовиков. В этот месяц удалось увеличить число экспортируемых грузовых автомобилей на 25,2% по отношению к июлю (на 19,7 млн долларов или на 1,52 млрд рублей).

Напомним, с января по июль нынешнего года экспорт легковых машин из РФ уменьшился на 43,4%, до 36,6 тыс. единиц.

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