Уфа, , 08:13 — REGNUM Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев прибыл в Башкирию с рабочим визитом. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в аэропорту руководителя федерального министерства встретил глава региона Радий Хабиров.

Сообщается, что 9 октября в Ишимбае Владимир Якушев и Радий Хабиров осмотрят площадь им. Ленина. Она была благоустроена по проекту, который победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в прошлом году. Помимо этого, министр посетит объекты застройки Бирска и Уфы, примет участие в совещании по вопросам реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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