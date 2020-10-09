Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 8 октября подорожал к иностранным валютам, несмотря на сильное ослабление турецкой лиры, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль стал дорожать с открытия торговой сессии на Мосбирже и усилил позиции, когда началась новая волна роста по нефти с $41,34 до $43,43 за баррель.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,85%, до 77,35 руб., евро/рубль — на 0,92%, до 90,99 руб., фунт/рубль — на 0,51%, до 100,08 руб.

Интерес к рисковым активам вернулся после сообщения Трампа, что спикер палаты представителей Пелоси хочет заключить сделку о помощи в связи с COVID-19. Речь шла о сделке по стимулам для авиакомпаний и граждан.

6 октября Трамп остановил переговоры с демократами о новом экономическом пакете, но позже настаивал на одобрении более целенаправленных законопроектов о стимулировании, чтобы компенсировать экономический ущерб от коронавируса.

Несмотря на отсутствие прогресса в переговорах в Вашингтоне, фондовые индексы США закрылись 8 октября в плюсе (S&P500: +0,80%). Нефть подорожала примерно на 3% в четверг, чему способствовали остановка добычи в Мексиканском заливе США, забастовки рабочих в Норвегии, а также надежды на частичную помощь США в борьбе с коронавирусом.

Сегодня, 9 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется на уровне 43,13 (-0,64%). Доллар снижается по всему рынку, фьючерсы на американские индексы растут.

Торги на Мосбирже могут открыться снижением по рублевым парам. Учитывая, что сегодня пятница, то закрытие вечерней сессии стоит ожидать в минусе по рублю.

Демократы в палате представителей Конгресса США рассматривают возможность создания комиссии для оценки состояния здоровья президента США Дональда Трампа, чтобы отстранить его от должности из-за неспособности выполнять свои обязанности. Поэтому позиции рубля могут пострадать перед выходными.

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