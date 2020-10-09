Орск, Оренбургская область, , 07:48 — REGNUM В Оренбургской области Орск получит из федерального бюджета 315 млн 383,5 тыс. рублей на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы будут проводиться на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба областного правительства.

Стоит отметить, Орск вошел в число четырех городов России, которые стали первыми участниками проекта «60+». В нем могут участвовать муниципалитеты, где степень износа сетей превышает 60%.

Добавим, износ более половины тепловых сетей в Орске превышает 70%, теплообменное оборудование в многоквартирных домах за годы эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние и нуждается в замене. Кроме того, в изношенном состоянии находится крупная магистраль, которая поставляет воду в дома. Из-за высокого износа на сетях ежегодно происходят прорывы.

Ранее региональное правительство выделило Орску дотацию на начало работ по модернизации коммунальной инфраструктуры — более 300 млн рублей. Проводится обновление илопровода от очистных сооружений до иловых площадок города, строительство водовода и прокладка водопровода от пл. Гагарина до Трикотажной фабрики. Работы начались с 28 июля. Модернизацию планируют завершить до начала ноября.