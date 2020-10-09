Омск, , 07:48 — REGNUM В Омске за неделю с 29 сентября по 6 октября более чем на 3% подорожали рис, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб, молоко, сметана, варёная колбаса, куры и другие продукты питания. Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в мэрии города, среди непродовольственных товаров подорожали туалетное мыло, антисептик для рук, подгузники, спички, стиральный порошок, сухие салфетки.

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В то же время за указанный период в Омске подешевели яблоки, картофель, капуста, морковь, овсяная крупа. Что касается непродовольственных товаров, снизились цены на санитарно-гигиенические маски, зубные пасты, шампуни, зубные щетки, туалетную бумагу и другие товары.

В мэрии подчеркнули, что в городских торговых сетях дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске с 22 по 29 сентября подорожали сахар, макароны, вермишель, печенье и другие продукты питания.

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