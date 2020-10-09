Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В деле о банкротстве «Тагилбанка» (Свердловская область), кредиторы которого пожаловались в Европейский суд по правам человека, траты конкурсного управляющего на 24 помощников суд фактически признал обоснованными. Арбитраж отказал в удовлетворении жалобы группы кредиторов, не став признавать необоснованным привлечение 24 помощников по трудовым договорам и неувольнении работников АО «Тагилбанк», а также расходы на зарплаты им, передаёт ИА REGNUM.

Судья указал на то, что действующее законодательство «не только не содержит требования о немедленном увольнении всех работников должника, но и предписывает уволить их в порядке и на условиях, которые установлены, в том числе Трудовым кодексом РФ, то есть не ранее чем через два месяца после предупреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации».

Что касается помощников, то тут судья заявил, что из пояснений управляющего следует, что «привлечение сотрудников на работу по совместительству способствует повышению эффективности работы, после сокращения объема работы сотрудник переводился с основного места работы на работу по совместительству в целях сокращения расходов из конкурсной массы».

Доказать ущерб заявители не смогли.

Напомним, банк остался без лицензии в июле 2018 года. На начало сентября 2020 года его долг перед 441 кредитором превышал 1,165 млрд рублей.

Ранее представители комитета кредиторов, посчитав, что управляющий неэффективно тратит средства в ходе процедуры банкротства, обратились с жалобой в ЕСПЧ.

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