Якутск, , 08:09 — REGNUM В Якутии перевозка грузов во время навигации осложнилась пандемией коронавируса, обмелением рек и лесными пожарами. Но перевозчикам удалось выполнить план на 99,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников доложил, что при плане 1 070 880,8 тонны на 7 октября доставлено 1 068 799,2 тонны различных грузов — угля, нефти, продовольственных товаров, сельхозпродукции.

«В условиях коронавируса все задействованные службы провели слаженную работу с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, несмотря на обмеление реки Алдан, сильную задымленность от лесных пожаров, уголь с разреза «Джебарики Хая» доставлен до пунктов назначения в Усть-Майский и Усть-Янский районы», — сказал Колодезников.

Закончить доставку всех грузов планируется 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — августа 2020 года в Таджикистане всеми видами транспорта перевезено 53,6 млн тонн грузов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.