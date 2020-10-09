Анадырь, , 06:27 — REGNUM В Анадыре на Чукотке Сбербанк выдал первый ипотечный кредит на покупку жилья на вторичном рынке по программе «Дальневосточная ипотека», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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30 сентября вступили с силу изменения в условия предоставления ипотечного кредитования по программе «Дальневосточная ипотека». Теперь оформить льготную ипотеку по ставке 2% на вторичном рынке можно на Колыме и Чукотке до 31 декабря 2021 года.

Первую ипотеку оформила семья на трёхкомнатную квартиру в столице Чукотки.

«Теперь дальневосточная ипотека с госсубсидированием позволяет жителям Чукотки получить кредит по ставке 2% годовых на покупку строящегося и готового жилья, а также на строительство дома. При строительстве жилого дома в качестве обеспечения по кредиту на момент строительства можно привлечь платежеспособных поручителей. При регистрации сделки в электронном виде клиент получит скидку на процентную ставку», — пояснил и.о. управляющего Чукотским отделением ПАО Сбербанк Александр Колонцов.

В программе на территории округа участвуют три банка — Сбербанк, АТБ и Россельхозбанк.

Ранее подобный кредит оформили заявительнице в Магадане, выбравшей квартиру на вторичном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, если в России резко сократить льготную программу ипотечного кредитования, то могут возникнуть риски для банковской системы, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал опасения Банка России по поводу того, что из-за продления льготной программы ипотечного кредитования на этом рынке может начаться перегрев.