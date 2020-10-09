Новосибирск, , 06:15 — REGNUM В Новосибирской области в сентябре выросли потребительские цены на газовое моторное топливо и автомобильный бензин марки АИ-98 — по сравнению с августом на 2,8% и 0,2% соответственно. Такие данные ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

При этом цены на дизельное топливо снизились на 0,2%.

«Новосибирская область входит в тройку лидеров по доступности газового моторного топлива после Омской и Томской областей», — уточняет региональный орган статистики.

Самая высокая цена на газовое, дизельное моторное топливо и автомобильный бензин зафиксирована в Туве.