Чебоксары, , 06:02 — REGNUM В Чувашии на пусконаладочные работы на биологических очистных сооружениях в Новочебоксарске готовы потратить 21,6 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении конкурентного отбора опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ГУП «Биологические очистные сооружения» министерства строительства Чувашии. Речь идёт о выполнении пусконаладочных работ «под нагрузкой» в рамках реконструкция БОС в Новочебоксарске (строительство третьей очереди) — в частности, технологического и энергетического оборудования.

«Целью выполнения пусконаладочных работ является приведение очистных сооружений в состояние, обеспечивающее эксплуатацию оборудования в рабочем режиме при соблюдении следующих условий: доведение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях до проектных показателей, предотвращение поступления во внешнюю среду недостаточно очищенных сточных вод, обеспечение охраны окружающей среды от загрязнения, повышение эффективности, надежности и качества работы и эксплуатации очистных сооружений», — говорится, в частности, в документации.

Начальная (максимальная) цена договора определена в размере 21 628 785,54 рублей. На эти цели выделяются собственные средства предприятия.

При оценке заявок будут учитываться предложенная цена договора (коэффициент значимости — 60%) и квалификация участника, включая опыт и наличие квалифицированных специалистов (40%).

При подписании договора работы должны быть завершены к 31 мая 2021 года.