Чебоксары, 9 октября 2020, 06:02 — REGNUM В Чувашии на пусконаладочные работы на биологических очистных сооружениях в Новочебоксарске готовы потратить 21,6 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении конкурентного отбора опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком выступает ГУП «Биологические очистные сооружения» министерства строительства Чувашии. Речь идёт о выполнении пусконаладочных работ «под нагрузкой» в рамках реконструкция БОС в Новочебоксарске (строительство третьей очереди) — в частности, технологического и энергетического оборудования.
Начальная (максимальная) цена договора определена в размере 21 628 785,54 рублей. На эти цели выделяются собственные средства предприятия.
При оценке заявок будут учитываться предложенная цена договора (коэффициент значимости — 60%) и квалификация участника, включая опыт и наличие квалифицированных специалистов (40%).
При подписании договора работы должны быть завершены к 31 мая 2021 года.