Омск, , 05:39 — REGNUM В Омской области уборка зерновых и зернобобовых культур выходит на финишную прямую, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По состоянию на 8 октября в Омской области обмолочено 1 млн 992 тыс. га основных сельхозкультур. Это 99,6% от плана (в 2019 году — 96,7% от плана). Намолочено 3 млн 40 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 15,3 ц/га.

Также на завершающем этапе находится уборка картофеля и овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в Омской области валовый сбор зерна составлял 3 млн 20 тысяч тонн.

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