Киев, , 04:35 — REGNUM Предприятия на Украине за восемь месяцев 2020 года выпустили 572,3 тыс. тонн питьевого молока, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе украинской Ассоциации производителей молока.

Отмечается, что сокращение произошло почти по всем направлениям в структуре отрасли: производство кисломолочных продуктов упало на 3%, сыров — на 0,3%, мороженого — на 12,%, сухого цельного молока — на 45,3%.

В ассоциации добавили, что на долю питьевого молока и кисломолочной продукции приходится больше 60% всего объёма молочного производства на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в реестре крупных налогоплательщиков Украины в 2021 году останется только 1,375 тыс. предприятий — на 254 меньше, чем в текущем году.

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