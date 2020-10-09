Томск, , 04:11 — REGNUM Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе вердикт арбитража Томской области по делу «Ситэк» против «Томскгазпром» о взыскании убытков. С «дочки» Газпрома изначально пытались взыскать более 1,05 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Компания «Ситэк», которая в январе 2017 года обращалась к ответчику с офертой на заключение договора поставки смеси пропана и бутана технических, первоначально потребовала взыскания с «Томскгазпрома» 1 788 337 720 рублей, но в ходе слушаний уменьшила сумму требований до 1 057 680 590,40 рубля. Во второй раз претензии были уменьшены до 248 547 163,3 рубля.

Свои претензии истец мотивировал тем, что, по его мнению, было «допущено нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в технологически и экономически необоснованном отказе от заключения с истцом договора поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) и в заключении такого договора с единственным покупателем — ОАО УК «Газойл», а затем с ООО «Эволти-ресурс», вследствие чего истцу причинены убытки в размере разницы между ценой, по которой СУГ приобретался истцом у его контрагентов, и ценой, предусмотренной договором поставки, заключенным ответчиком с ОАО УК «Газойл» и ООО «Эволти-ресурс».

После того, как «Ситэку» отказали в заключении договора, компания обратилась с жалобой в ФАС. По результатам рассмотрения жалобы ведомство выдало предписание «Томскгазпрому», указав на необходимость прекратить действия, которые выразились «в уклонении от заключения договора поставки». Действия поставщика были признаны нарушением закона «О защите конкуренции».

Весной 2019 года договор между сторонами был заключен. В это же время компания «Ситэк» посчитала, что «вследствие нарушения ответчиком антимонопольного законодательства, отказа АО «Томскгазпром» от заключения договора поставки» ей были причинены убытки «в размере разницы между ценой, по которой СУГ приобретался истцом у его контрагентов, и ценой, предусмотренной договором поставки, заключенным ответчиком с ООО «Эволти-ресурс»».

Суд занял иную позицию, отказав в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция этот вердикт поддержала.