Севастополь, , 03:40 — REGNUM В арбитраж Севастополя подан банкротный иск к ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин», в котором на начало 2020 года числились более 350 работников. Претензии кредитора пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ижевского ООО «Энергия» поступило 8 октября 2020 года. Основанием послужил просроченный долг в размере 724 421,99 рубля.

На сегодня претензии к комбинату имеет и Росрезерв, но подробности спора неизвестны, так как он рассматривается в закрытом режиме.

По данным ЕГРЮЛ, консервный завод создан в мае 2014 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец с 2015 года — Людмила Онищенко, которой также принадлежат доли ещё в нескольких компаниях Севастополя. Директор ООО — Владимир Нигар. Комбинат входит в ассоциацию участников свободной экономической зоны «Севастополь».