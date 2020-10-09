Москва, , 03:26 — REGNUM От Минобороны России в арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи». Заявление на более чем 24 млн рублей пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Претензии поступили в суд ещё 29 сентября 2020 года. Сумма иска — 24 478 638,53 рубля.

Госучреждение, выступающее ответчиком, было исполнителем почти по 100 госконтрактам на сумму свыше 2,6 млрд рублей, а также заказчиком по более 1,6 тыс. контрактов. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ФГУП выступали Федеральная служба безопасности РФ и Росимущество.

Ранее министерство уже обращалось с претензиями к институту. В марте 2020 года решением суда ведомство взыскало с исполнителя часть запрошенной суммы, но подробности неизвестны. Слушания проходили в закрытом режиме. Изначально претензии были на 6 225 708,47 рубля.

В сентябре 2019 года Минобороны РФ также обращалось с иском на 11 485 840,37 рубля. Его также удовлетворили частично, закрыв от общественности процесс.