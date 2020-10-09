Тегеран, , 07:43 — REGNUM 8 октября генеральный директор Департамента культурного наследия, ремесел и туризма иранской провинции Илам объявил, что за первые 6 месяцев текущего иранского календарного года экспорт ремесленных изделий провинции превысил 1 миллион долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Согласно статистике таможенного управления, различные ремесленные изделия на сумму 1 092 605 долларов были экспортированы в Ирак через пограничный район Мехрана», — отметил Абдельмалек Шанбезаде.

Далее он подчеркнул: «В дополнение к килиму, который является наиболее распространенным ремеслом этой провинции, деревянные ремесла, керамика, традиционное стекло и одеяла, называемые циллоу, шерстяные ковры (называемые джаджим), медные изделия и войлок составляют наибольшую долю экспортируемых товаров».

Провинция Илам расположена в западной части страны, разделяя 425 километров границы с Ираком.