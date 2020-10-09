Тегеран, , 07:55 — REGNUM 8 октября министерство энергетики Ирана объявило, что проведение двух международных выставок, которые должны были стартовать в конце октября, отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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20-я Международная выставка электроэнергии и 16-я Международная выставка воды и сточных вод, проведение которых запланировано на период с 28 октября по 1 ноября в Тегеранском международном выставочном центре, были перенесены на более позднее время, о котором будет объявлено позднее.

Это решение было принято в соответствии с руководящими принципами, объявленными Национальным штабом по борьбе с коронавирусом и его профилактике в Тегеране с целью успешной борьбы с пандемией.

Иранская Международная выставка воды и сточных вод является крупнейшим ежегодным промышленным и коммерческим событием с присутствием большого количества отечественных и зарубежных компаний в этой области. На мероприятии будут представлены самые инновационные продукты и передовые технологии, что также даёт возможность получить информацию о последних продуктах и новых поставщиках в кратчайшие сроки.