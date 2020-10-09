Тегеран, , 07:35 — REGNUM 8 октября Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности заявил, что ЕС стремится расширить торговое сотрудничество с Ираном, а также продолжает бороться за сохранение ядерного соглашения, подписанного в 2015 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В целом мы стараемся сделать все возможное, чтобы увеличить нашу торговлю с Ираном», — сказал Жозеп Боррель, выступая на пленарном заседании Европейского парламента по ситуации в Иране. «Это очень трудная задача, поскольку американские санкции имеют значительное воздействие на торгово-экономическую деятельность страны», — отметил он.

Боррель также подчеркнул: «Иранская сделка является соглашением, рассматриваемым в политическом и экономическом измерениях. Мы не можем претендовать [просить] Иран выполнить все ядерные обязательства, если в то же время они не получают никакого вознаграждения с экономической стороны».

В другом месте своего выступления Боррель напомнил о решении США запустить спусковой механизм, заявив: «Мы не можем разделить позицию Соединенных Штатов, как этого не сделали остальные 13 членов Совета Безопасности ООН».