Чжэнчжоу, Китай, , 01:26 — REGNUM Новый авиарейс, который начнет действовать с 12 октября, свяжет столицу центральной китайской провинции Хэнань город Чжэнчжоу со столицей Финляндии Хельсинки, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании Henan Province Airport Group, девятичасовой авиарейс будет обслуживаться авиакомпанией Juneyao Airlines по понедельникам. Исходящий рейс будет вылетать из Чжэнчжоу в 1:55 по Пекину и прибывать в Хельсинки в 6:10 по местному времени.

Обратный рейс будет вылетать в 20:30 по местному времени каждый понедельник и приземляться в Чжэнчжоу в 10:00 по местному времени следующих суток по Пекину.

Новый маршрут призван ускорить развитие экономики, торговли и обменов между Хэнанью и Финляндией, а также ускорить процесс открытия китайской провинции. По имеющимся данным, объем внешней торговли Хэнани с Финляндией достиг $103 млн в 2019 году, что на 31,32% больше в годовом исчислении.