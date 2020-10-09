Москва, , 09:00 — REGNUM В следующем году объем приобретения минеральных удобрений российскими аграриями может вырасти до 4,5 млн тонн. Так считает Директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов, свое мнение он озвучил в рамках деловой программы агрофорума «Золотая осень 2020».

«Я считаю, что наш индикатор — это 4,5 млн тонн, это тот минимальный уровень, на который мы должны ориентироваться в 2021 году, — заявил Роман Некрасов. — К 2024 году — 8 млн т действующего вещества мы должны использовать».

По мнению Некрасова, особый акцент должен быть сделан на применении эффективных форм удобрений: карбамидно-аммиачных смесей, жидких комплексных удобрений, безводного аммиака и сложных удобрений. Серьезный прирост урожайности также может быть достигнут за счет повышения усвояемости питательных веществ в результате фосфоритования и гипсования почв.

«Эти агрохимические приемы дают очень серьезный прирост урожайности продукции за счет использования тех элементов питания, которые находятся в почве, — говорит Некрасов. — Планы по фосфоритованию и гипсованию у нас достаточно скромные, но будем за счет закладывания демонстрационных делянок, работы с научными учреждениями увеличивать эти объемы».

Присутствовавший на сессии Исполнительный директор Российской ассоциации производителей минеральных удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов напомнил, что отечественный АПК — стратегический приоритет отрасли минеральных удобрений. Для обеспечения его нужд поставляется удобрений больше, чем в любую другую страну мира. Динамичное развитие отечественного сельхозпроизводства — главный драйвер роста производства минеральных удобрений в России. За последние пять лет участники рынка инвестировали в развитие производства более 800 млрд рублей. В прошлом году предприятия отрасли увеличили выпуск готовой продукции почти на 5% и преодолели знаковый рубеж в 50 млн тонн.

«Россия — единственная страна в мире, полностью обеспечивающая себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющая их аграриям в более 100 странах мира», — отметил в своем выступлении Максим Кузнецов.

В январе-августе 2020 года производство минеральных удобрений в России выросло еще на 3,2%. По актуальному прогнозу Минсельхоза России, в этом году российские аграрии закупят 4 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе. На сегодняшний день более 85% от прогнозного объема уже поставлено.

«За 10 лет аграрии страны увеличили в два раза объем внесения минеральных удобрений, — заявил на заседании Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. — Рост урожайности, как результат системной работы, формирует экспортный потенциал. А это более качественное зерно, более высокая маржинальность. Достичь этого можно тогда, когда начнем отрабатывать научные рекомендации по внесению органических и минеральных удобрений. Только через внесение минеральных удобрений, только через комплекс мер, включая раскисление, фосфогипсование и так далее, мы будем иметь стабильный прирост урожайности».

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