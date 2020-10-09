Ижевск, , 00:01 — REGNUM Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Аптеки Удмуртии» закупает препарат для лечения COVID-19 «Коронавир». Соответствующие документы опубликованы на портале Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная (максимальная) цена контракта указана в размере 47,5 млн рублей.

Всего будет закуплено 5 тыс. упаковок, каждая по 50 таблеток. Цена за упаковку без учета НДС составит 8,636 тыс. рублей. Стоимость с учетом НДС — 9,5 тыс. рублей.

Закупка производится у единственного поставщика — АО «Р-фарм». В материалах закупки указано, что она осуществляется «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Как сообщало ИА REGNUM, владельцем регистрационного свидетельства на «Коронавир» является ООО «Технология лекарств». Производитель фармацевтической субстанции — АО «Фармославль» из Ярославля. По данным ЕГРЮЛ, последнее учреждено в мае 2010 года АО «Р-Фарм» и «Исследовательским институтом химического разнообразия», который также фигурирует как разработчик «Авифавира». АО «Р-Фарм» учреждено в 2001 году миллиардером Алексеем Репиком. Компания «Технология лекарства» — актив «Р-Фарма», созданный в 2007 году. Поставщик Минпромторга РФ как минимум по семи госконтрактам на 491 млн рублей.

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