Бишкек, , 19:52 — REGNUM Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития прогнозируют продолжение ухудшения экономической ситуации в Киргизии и снижение показателя ВВП республики по итогам года на 4,6%. Об этом заявил главный экономист ЕФСР Евгений Винокуров, пишет «Вечерний Бишкек».

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Между тем, отмечает он, возникший в республике политический кризис, приведший к массовым беспорядкам и захвату Белого дома, может ухудшить экономическую ситуацию и привести к еще большему проседанию показателя ВВП.

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По словам Винокурова, главной причиной падения экономики Киргизии стала пандемия коронавируса, приведшая к резкому снижению экономической активности.

«В тех странах, где ситуация была нестабильной экономически и политически, сейчас обнажилось дно. Коронавирус — это социальный кризис. Малый, средний и микробизнес пострадали. Кризис из-за пандемии по трудовым мигрантам бьет жестко, многие не смогли выехать на заработки, часть заперта в России, и это все сказывается», — констатировал экономист.

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