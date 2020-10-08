Москва, , 19:41 — REGNUM Центробанк в ближайшее время может предпринять ряд мер для ужесточения требований к получению ипотечных займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Причём речь идёт не только об увеличении первоначального взноса, но и о ряде других мер. В первую очередь они могут касаться требований к банковским резервам, полагает эксперт.

«Первое, что приходит на ум — увеличение первоначального взноса. Но люди научились это обходить. Берутся потребительские кредиты, зачастую на супруга и это идёт первоначальным взносом. Первоначальный взнос стоит повысить. Но помимо этого ЦБ, вероятнее всего, потребует больше резервов и здесь большой простор для творчества. К банкам, которые выдают ипотеку, вероятно, будут более высокие требования к резервам и это приведут к тому, что привлекательность для банков ипотечных кредитов снизится и постепенно все придет к разумному консенсусу», — заявил Хестанов.