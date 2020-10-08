Москва, , 19:18 — REGNUM На примере работы Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате РФ можно проследить тенденцию к увеличению обращений предпринимателей к процедуре медиации до обращения в суд. Об этом заявил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

Вадим Чубаров Tpprf.ru

По его мнению, одной из основных причин такой тенденции является законодательно закрепленное с октября 2020 года право удостоверения нотариусом медиативного соглашения, что придает ему силу исполнительного документа и, соответственно, появляется возможность возбудить исполнительное производство без обращения в суд.

Для целей развития практики досудебной медиации, выработки единых требований и подходов при нотариальном удостоверении медиативных соглашений, а также профилактики возможных злоупотреблений в этой сфере в июле 2020 года ТПП России и Федеральная нотариальная палата подписали соглашение о сотрудничестве.

Эта работа, как отметили в ТПП РФ, уже приносит свои результаты: с участием медиаторов системы Торгово-промышленной палаты России стороны подписывают медиативные соглашения с их последующим нотариальным удостоверением, в том числе по спорам, связанным с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19.

Так, например, один из споров, переданных в Коллегию посредников при ТПП РФ, возник в рамках реализации договора поставки уникального программного оборудования, которое приобреталось и устанавливалось для обеспечения и сопровождения деятельности ряда торгово-развлекательных центров Москвы и Московской области.

В период пандемии COVID — 19 деятельность таких центров была приостановлена, что напрямую отразилось на доходности предприятия, закупившего большую партию оборудования, и привело к невозможности погашения им в полном объеме долга по договору. Компания-должник обратилась в Коллегию посредников при ТПП РФ, другая сторона также согласилась на мирное урегулирование спора.

Медиация длилась две недели. В результате при содействии профессионального медиатора спорящие стороны договорились о длительной рассрочке платежа, заключении нового контракта на льготных условиях, одна из сторон отказалась от пени, которая составляла достаточно большую сумму. Медиативное соглашение, заключенное по итогам процедуры медиации, было удостоверено нотариусом. В итоге стороны смогли сохранить партнерские отношения, избежав при этом финансовых потерь, репутационных рисков и временных затрат.

«Такую практику совместно с нотариатом мы планируем развивать в системе ТПП России на базе созданных при региональных палатах коллегиях посредников, которых образовано уже более 60 и далее. Кстати, практика заключения соглашений о сотрудничестве между региональными палатами и нотариальными палатами субъектов РФ также находит своих сторонников», — сказал Вадим Чубаров.