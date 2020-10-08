Москва, , 19:39 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России может инициировать более жёсткие требования к получателям ипотечных займов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экономист Сергей Хестанов.

Таким образом Центробанк попытается не допустить возникновения пузыря на рынке ипотечного кредитования, полагает эксперт.

«Ипотека станет менее доступной. Но так и должно быть. В большинстве развитых стран человек берет ипотеку с первым взносом заметно больше 10%», — заявил Хестанов.