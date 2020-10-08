Москва, , 19:39 — REGNUM Пузырь на рынке ипотечного кредитования чреват множеством негативных последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Опыт тех стран, которые проходили этот кризис, это большие потери и для банковской системы, и для граждан, и серьезный экономический кризис это провоцирует. Лучше до этого не доводить», — сказал Хестанов.

По словам экономиста, в случае «пузыря» события будут реализовываться примерно по следующему сценарию: граждане из-за продолжающегося падения доходов и высокой кредитной нагрузки не смогут дальше оплачивать ипотеку. В итоге банк будет изымать жильё и пытаться его продать. Но из-за массовой продажи подобных объектов недвижимости стоимость жилья пойдёт вниз, что приведёт к убыткам банковской системы, за которыми может последовать экономический кризис.