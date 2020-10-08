Москва, , 19:38 — REGNUM Появление «пузыря» является главной угрозой для российского рынка ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Главная угроза — это пузырь. Если стоимость недвижимости растет быстрее, чем это обусловлено глобальными факторами, то возникает угроза пузыря — массовые дефолты и падение стоимости недвижимости. Стоимость недвижимости падает, падает стоимость залога. Это во многих странах случалось неоднократно», — сказал Хестанов.

При этом, чтобы спровоцировать проблемы у банков, хватит падения в 20−30% от стоимости недвижимости, полагает экономист.

«Потому что типичный первоначальный взнос составляет 10%, и если стоимость упадёт на 20% и человек не сможет оплачивать кредит, то банк изымает, продает и не может компенсировать свои потери. В нашей стране этого ни разу не было, но очень хорошо известен механизм ипотечного кризиса в Японии 1991 года, ничем хорошим это не закончилось», — отметил Хестанов.