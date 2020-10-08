Москва, , 19:36 — REGNUM В скором времени требования банков к заемщикам могут быть ужесточены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Инициатором этого процесса выступит Центральный банк (ЦБ) России, полагает экономист. И причиной может стать угроза пузыря на рынке ипотечного кредитования, о которой сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

«Мне кажется, тот факт, что высокопоставленный представитель ЦБ высказал опасения — это хороший знак. Не исключено, что в ближайшее время Центробанк пересмотрит регулирование, возможно, ужесточит банковские требования по выдаче кредитов и постепенно остудит кредитный рынок», — сказал Хестанов.