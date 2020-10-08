Москва, , 19:36 — REGNUM России грозит «пузырь» на рынке ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Комментируя заявления директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александра Данилова о том, что в Банке России видят риски «перегрева» ипотечного рынка, эксперт заявил, что данные опасения являются оправданными.

«Абсолютно оправдано. Причем главная проблема в следующем: дело в том, что у нас экономика и реальные располагаемые доходы граждан снижаются. А выдача ипотеки растет. И цены на недвижимость, если смотреть на них в рублях, растут. Налицо явное противоречие, когда растут кредитные портфели, цены на недвижность, а доходы потенциальных покупателей снижаются», — сказал Хестанов.

По мнению экономиста, данные обстоятельства создают стратегическую нестабильность на рынке ипотечного кредитования.

Читайте ранее в этом сюжете: Поддерживать надо граждан, а не ипотеку: экономист о политике властей РФ