Москва, , 19:06 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 28 сентября по 5 октябя выросла на две копейки и достигла 45,78 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензоколонка. Павел Редин © ИА Красная Весна

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на одну копейку — до 48,04 рубля за литр.

По состоянию на 5 октября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,18 рубля, марки АИ-95 — 46,94 рубля, марки АИ-98 — до 53,14 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 21 центре субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Петропавловске-Камчатском — на 0,6%, Махачкале — на 0,4%

Снижение цен на бензин отмечено в пяти региональных центрах, в том числе в Кызыле — на 1,2%, Южно-Сахалинске — на 0,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.