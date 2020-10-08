Пекин, , 18:45 — REGNUM Как сообщает 8 октября Синьхуа со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма КНР, в стране продолжается постепенное восстановление внутреннего туризма, связанного с посещением гражданами исторических культурных памятников, заповедных территорий и других памятных мест.

Так, в дни традиционных каникул по случаю годовщины образования КНР и Праздника середины осени, которые проходят с 1 по 8 октября, достопримечательности Китая посетили 637 млн туристов, что достигает 79% от показателей аналогичного периода прошлого года. Примерно в 70% от прошлогодней оценивается соответствующая выручка, которая превышает 466,5 млрд юаней (около 68,5 млрд долларов).