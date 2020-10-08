Москва, 8 октября 2020, 18:43 — REGNUM «Северный поток — 2» вообще не имеет отношения к польским экономическим интересам и никак их не затрагивает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, кто в Германии может желать срыва строительства газопровода «Северный поток — 2».
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