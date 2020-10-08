Москва, , 18:43 — REGNUM «Северный поток — 2» вообще не имеет отношения к польским экономическим интересам и никак их не затрагивает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить.

«Северный поток — 2» вообще не имеет отношения к польским экономическим интересам и никак их не затрагивает. У поляков совсем другая история. Польские экономические интересы заключаются в сохранении транзита через Польшу. И он сохранится, если Польша не опустит железный занавес, — сказал Делягин. — Польшей управляют люди, которые в экономическом отношении реализуют интересы США. Это люди, которые служат не своей стране. Они служат США против своей страны. Иными словами, они фейковые националисты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, кто в Германии может желать срыва строительства газопровода «Северный поток — 2».

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