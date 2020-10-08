Владикавказ, , 18:37 — REGNUM У курорта «Мамисон» в Алагирском районе Северной Осетии очень хорошие перспективы. При не очень значительных по масштабу затратах можно создать весьма привлекательное для туристов место. Об этом заявил 8 октября вице-премьер РФ Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Северную Осетию.

«С не очень большими затратами можно создать очень красивый и интересный для отдыха людей курорт. Важным является и то, что на территории будущего курорта существуют объекты культурного наследия, которые тоже помогут людям получить новые впечатления, существуют источники минеральной воды», — приводит слова Трутнева пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.

Побывав на месте строительства будущего курорта, он также отметил, что природный потенциал этих мест можно считать уникальным.

«Хочу сказать, что ощущения от места, где курорт должен строиться, у меня очень позитивные. Считаю, что с точки зрения природного потенциала место действительно уникальное», — отметил Трутнев.

Читайте также: Крест на курорте «Мамисон» в Северной Осетии ставить рано