Чебоксары, , 18:26 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса большинство предпринимателей не смогли получить государственную поддержку, так как многие виды экономической деятельности (ОКВЭД) не попали в «правительственный» список. Такое мнение высказал на своей странице в «Фейсбуке» экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии Владимир Иванов, выразив своё несогласие с позицией доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Игоря Строганова.

Ресторанный бизнес Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Бывший бизнес-омбудсмен республики возразил вузовскому специалисту, комментируя доступность господдержки МСП (малое и среднее предпринимательство) в условиях пандемии коронавируса и не согласившись с тем, что помощь оказывали «только тем предприятиям, которые в предыдущие периоды платили налоги полностью».

«Большинство предпринимателей малого и среднего бизнеса не смогли обратиться за поддержкой к государству в связи с тем, что ОКВЭД — вид экономической деятельности, на который раньше не обращал внимание никто, — не попал в список правительства на поддержку. Основная деятельность — к примеру, розничная торговля — у предпринимателя есть, а в ОКВЭД в каком-то «лохматом» 1998 году было указано «Торговля оптом», — отмечает Владимир Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что весной и летом 2020 года федеральное правительство «решило помочь только тем предприятиям, которые в предыдущие периоды платили налоги полностью и сохраняют полную «белую» занятость сотрудников». По его словам, «несмотря на доступность этой помощи, на июнь» данной поддержкой воспользовались «лишь 30%» представителей малого и среднего предпринимательства, высказав предположение, что «60% МСП России не платят налоги в бюджет и предпочитают «серый» наём сотрудников».

Отметим, ранее в Госдуме поднимали вопрос об устранении трудностей при получении МСП государственной поддержки из-за ОКВЭД. В частности, единоросс Антон Горелкин напоминал, что в российской системе учёта указывается несколько видов деятельности предприятий и предпринимателей, из них основным является один, другие идут как дополнительные. При этом доход могут приносить все указанные в ЕГРЮЛ виды деятельности. Поэтому предприниматели, по словам парламентария, жаловались, что если попавший под поддержку вид деятельности не указан основным, то трудно было эту поддержку получить, хотя по факту именно на нём они зарабатывали.

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