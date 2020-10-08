Москва, 8 октября 2020, 18:03 — REGNUM То, что из всех стран Евросоюза Германия — единственное государство, экономика которого росла в сентябре 2020 года, безусловно, хороший знак для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Но, как подчеркнула Новикова, учитывая применяемые санкции, положительный эффект может быть сглажен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика Германии, которая серьёзно пострадала от последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции, оказалась под угрозой ещё одного ощутимого удара.
Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: экономика Германии оказалась под ударом из-за чумы свиней
Читайте развитие сюжета: Эксперт рассказал, может ли обрушиться экономика Германии