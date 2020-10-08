Москва, , 18:03 — REGNUM То, что из всех стран Евросоюза Германия — единственное государство, экономика которого росла в сентябре 2020 года, безусловно, хороший знак для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Германия является ключевой экономикой ЕС на протяжении всего существования союза, что отражается в устойчивом экономическом росте страны, — пояснила она. — Такой феномен связан именно со структурой германской экономики, которая включает в себя большое количество малых предприятий, а также достаточную диверсификацию по секторам экономики. Это даёт Германии возможность достаточно быстро реагировать на глобальные спады в экономике. Для России данная ситуация является хорошим знаком, учитывая поставки природных ресурсов из России в Германию».

Но, как подчеркнула Новикова, учитывая применяемые санкции, положительный эффект может быть сглажен.

«Если же экономический спад в мире продолжится по причине второй волны распространения вируса, то и Германии будет сложно удержаться в зелёной зоне, что повлияет на экономические показатели всех стран-партнёров. И Россия здесь не исключение», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика Германии, которая серьёзно пострадала от последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции, оказалась под угрозой ещё одного ощутимого удара.

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