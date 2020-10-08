Загреб, , 18:00 — REGNUM Среди предложений о внесении поправок в закон о труде в Хорватии, в первую очередь, безусловно, будут более гибкие трудовые договоры на неопределенный срок.

Позже, по словам министра труда Хорватии Йосипа Аладровича, положения о работе на дому или удаленной работе должны быть модернизированы, а также предусмотрена возможность увеличения дополнительных рабочих часов, а профсоюзы и работодатели уже объявили, что у них есть много других предложений, пишет Jutarnji list.

Как стало известно Jutanji list, считается, что существующая статья о «работе на отдельном месте работы» должна быть сохранена в Законе о труде и должна быть введена новая — удаленная работа, которая будет предусматривать два режима — временную удаленную работу и постоянную удаленную работу.