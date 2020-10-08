Москва, 8 октября 2020, 17:51 — REGNUM Польша рассчитывает нанести удар по российско-германскому партнерству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще может быть остановлено.
Для Польши, как пояснил политолог, это две приоритетных задачи.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рау сказал, что в Германии начались дебаты по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».
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