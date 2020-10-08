Москва, , 17:51 — REGNUM Польша рассчитывает нанести удар по российско-германскому партнерству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще может быть остановлено.

«Северный поток не угрожает интересам Польши, но она стремится решить свои задачи. Польша строит свой газопровод. И, надеясь блокировать «Северный поток — 2», Польша получает возможность расширить свое присутствие и иметь определенные дивиденды, в том числе и в отношении других стран, — сказал эксперт. — Во-вторых, Польша участвует в большом польско-американском проекте, связанном со сжиженным природным газом. Так что здесь прослеживается очевидный экономический интерес. Кроме того, Польша надеется ослабить не только Россию, но и Германию. И нанести удар по российско-германскому партнерству».

Для Польши, как пояснил политолог, это две приоритетных задачи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рау сказал, что в Германии начались дебаты по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

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