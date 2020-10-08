Москва, , 17:49 — REGNUM Слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить, не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил политолог Владимир Шаповалов.

Шакал и тигр Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Проект уже на завершающей стадии. И мы видим, что, несмотря на колоссальное давление со стороны США, западноевропейские партнеры (Германия) не поддаются на это давление, — сказал Шаповалов. — ФРГ не вышла из этого проекта, что вполне понятно. Для Германии чрезвычайно важно довести этот проект до своего завершения. Возможно, для Берлина это даже более важно, чем для Москвы. Поэтому это (слова польского министра — прим. ИА REGNUM) следует расценивать исключительно как информационную провокацию. Возможно, сказанное им было рассчитано на то, чтобы в очередной раз добиться одобрения со стороны США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что начавшиеся в руководстве Германии дискуссии о судьбе российское-европейского трубопровода «Северный поток — 2» свидетельствуют о возможной заморозке строительства проекта.

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