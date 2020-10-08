Ханты-Мансийск, , 17:45 — REGNUM Под Нижневартовском (ХМАО) вопреки решению суда существует опасный гигантский полигон отработанных автомобильных покрышек ООО «Берёзка». Активисты межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный Фронт» обратились к прокурору Нижневартовского района по факту непринятия действенных мер, сообщается на сайте организации.

С 2001 года на свалке, занимающей площадь в 16 га, накоплено более 1,2 миллиона отработанных автомобильных покрышек. По нормативам, шины должны были принимать лишь на временное хранение и в дальнейшем перерабатывать. Фактически они лишь складировались.

«В итоге на территории полигона накопились такие токсичные вещества, как сера, стеариновая кислота, различные металлы, канцерогены. К тому же, на полигоне отсутствует гидроизоляция, это значит, что токсичные элементы беспрепятственно мигрируют в водоемы у полигона ООО «Березка», — сообщают экоактивисты.

Ещё в декабре 2017 по иску прокурора Нижневартовский районный суд постановил взыскать с ООО «Березка» в качестве ущерба, причинённого окружающей среде, более 243 млн рублей, и обязал освободить полигон от опасных отходов, а также произвести рекультивацию земельного участка. Апелляционная инстанция сняла с «Берёзки» лишь требование рекультивации.

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО в рамках исполнительного производства заключило соглашение с подрядной организацией ООО «Экос» из Тобольска на выполнение работ по сбору, транспортированию, утилизации отходов, размещенных на полигоне ООО «Березка» с целью очистки земельного участка от отходов.

«На текущий момент на территории свалки расположен лишь вагончик для временного проживания работников с аншлагом ООО «Экос». Никаких работ по исполнению судебного решения не проводилось и визуально объем отходов резины остался неизменным. Таким образом, несмотря на то, что с момента передачи ООО «Экос» свалки прошло уже больше года, никаких действий по ее ликвидации предпринято не было, что свидетельствует об имитации исполнения решения суда» , — сообщают экоактивисты.

По словам председателя МОО «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова, гигантская свалка покрышек вследствие самопроизвольного возгорания может выделить целый спектр опасных канцерогенных соединений и огромное количество копоти. Учитывая бушевавшие летом 2020 года лесные пожары, его опасения небезосновательны.

«В случае подобного развития событий, пострадать может не только окружающая среда, но и жители города», — отметил руководитель экологической организации.

Надзорное ведомство, в лице старшего помощника прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Инги Филипенко, прояснило ситуацию интернет-изданию Znak.com.

Тобольское ООО «Экос», по её словам, представило в прокуратуру план работ по очистке участка полигона площадью 1,7 га, и вывоз отходов в объеме 30 тыс. кубометров, будет обеспечен до 30 апреля 2021 года. Предприятие уже провело очистку территории на площади 0,7 га. На данный момент в службе судебных приставов решается вопрос о привлечении к проведению дальнейших работ по очистке полигона предприятием ООО НПП «Инноватор».