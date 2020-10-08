Москва, , 17:11 — REGNUM В конкурентной борьбе сельского хозяйства РФ и США Вашингтон может оказать давление на страны потребители, вынуждая тех покупать американский импорт, а не российский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, назвавшим сельское хозяйство РФ конкурентом американского.

Пшеница Pxhere.com

«Американцам играют на пользу их геополитические позиции. Они могут организовать политическое давление на страны-потребители с тем, чтобы те предпочитали американский импорт, а не российский. Это раз, — сказал Колганов. — Второе, что может сыграть, это то, что американцы могут предоставить более выгодные условия обслуживания своего экспорта. Это значит транспортировка, кредитование. Я не думаю, что все наши экспортеры готовы продавать с большими рассрочками. А американцы могут это себе позволить, пользуясь поддержкой своей банковской системы. Кроме того, они могут предоставить услуги по предоставлению семенного материала вместе с экспортом, а также агротехнические услуги. Они же экспортируют не только продовольственное сырье, но и семенной материал. Они могут связывать одно с другим».

У России, как пояснил Колганов, такой возможности нет. Более того, она сама зависит от ввоза этого семенного материала.

«И здесь на нас тоже может быть оказано давление», — пояснил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что ориентация РФ на экспорт продукции сельского хозяйства и попытка конкурировать с США за счет дешевизны ее низкосортной кормовой пшеницы приводит к истощению почв.

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