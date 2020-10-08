Москва, , 16:51 — REGNUM Ориентация РФ на экспорт продукции сельского хозяйства и попытка конкурировать с США за счет дешевизны ее низкосортной кормовой пшеницы приводит к истощению почв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Это тот же самый путь, по которому в свое время шла царская Россия. И мы помним, куда она в итоге пришла, — заметил Колганов. — Хотя сейчас у нас пшеница, конечно, не самый главный экспортный товар. Но тем не менее. С точки зрения влияния на судьбу сельского хозяйства аналогия напрашивается. Тогда тоже ориентация на массовый и широкомасштабный экспорт пшеницы привела к тому, что нарушались севообороты, истощались почвы, крестьянские хозяйства приходили в запустение. Стремясь любой ценой вырастить пшеницу и продать, и без того малопродуктивное сельское хозяйство делали еще менее продуктивным».

При этом Колганов подчеркнул, что в настоящее время химические удобрения до какой-то степени восполняют потерю почвой питательных веществ, но не полностью.

«Потому что воспроизводство гумуса, питательного слоя почвы, невозможно без правильных севооборотов и чередования различных культур. А по статистике, которую часто приводят специалисты, у нас происходит истощение слоя гумуса», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что за последние 20−30 лет в РФ резко сократилось производство пшеницы сильных сортов.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ теряет сильные сорта пшеницы и почти потеряла твердые – экономист