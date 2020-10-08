Москва, 8 октября 2020, 16:35 — REGNUM Конкуренция российского сельского хозяйства с американским оборачивается для РФ плохими последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, который высказался о том, что в США сельское хозяйство России рассматривают как конкурента. Как пояснил Колганов, главная сфера, в которой сельское хозяйство РФ конкурирует с США, это кормовое зерно.
Поэтому, как пояснил Колганов, можно с уверенностью говорить о том, что поддержка российской хлебопекарной промышленности и производства макаронных изделий происходит за счет импорта.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, в чем состоит конкуренция сельского хозяйства США и России на мировом рынке.
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