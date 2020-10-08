Москва, , 16:35 — REGNUM Конкуренция российского сельского хозяйства с американским оборачивается для РФ плохими последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, который высказался о том, что в США сельское хозяйство России рассматривают как конкурента. Как пояснил Колганов, главная сфера, в которой сельское хозяйство РФ конкурирует с США, это кормовое зерно.

Хлеб © ИА REGNUM

«Для России это скорее плохо, нежели хорошо. Специализация российских производителей на выращивании в первую очередь низкосортной пшеницы с прицелом на экспорт создает очень плохую ситуацию для внутреннего рынка, — пояснил Колганов. — За последние 20−30 лет в РФ резко сократилось производство пшеницы сильных сортов. Так называемые сильные сорта — это хлебопекарные сорта. Можно печь хлеб и из пшеницы третьего класса, но тогда надо обязательно добавлять первый или второй сорт или какие-то искусственные добавки. А за рубеж мы продаем в основном пшеницу четвертого и пятого классов. Что касается пшеницы твёрдых сортов, то это сырье для производства макаронных изделий. Даже из лучшей сильной пшеницы нельзя приготовить макаронных изделий. Только из твердых сортов. Твердых сортов у нас производится ничтожное количество. Полностью производство еще не прекращено, но остался мизер».

Поэтому, как пояснил Колганов, можно с уверенностью говорить о том, что поддержка российской хлебопекарной промышленности и производства макаронных изделий происходит за счет импорта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, в чем состоит конкуренция сельского хозяйства США и России на мировом рынке.

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