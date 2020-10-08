Москва, , 16:24 — REGNUM Единственная сфера, в которой Россия может конкурировать с американским сельским хозяйством на внешних рынках, это кормовое зерно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, который, рассуждая о сельском хозяйстве РФ, сказал, что в Америке Россию считают скорее конкурентом, нежели торговым партнером.

«Единственная сфера, в которой мы можем конкурировать с американским сельским хозяйством на внешних рынках, это кормовое зерно. Американцы в качестве кормового зерна предлагают главным образом кукурузу и сою. Мы предлагаем низкосортную пшеницу. Мы выигрываем в этой конкуренции за счет низких цен, — сказал Колганов. — Полностью заменить кукурузу и сою в качестве кормовых культур низкосортной пшеницей невозможно. Это все-таки несколько разные ниши. Кукуруза и соя сохранят свою нишу обязательно. А низкосортная пшеница главным образом используется в комбикормовой промышленности. То есть конкуренция возникает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Пердью, Россия за последние годы добилась серьёзных успехов в сельском хозяйстве, поэтому Соединённые Штаты теперь считают Москву скорее своим конкурентом, чем внешнеторговым партнёром в этой сфере.

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