Брянск, 8 октября 2020, 16:57 — REGNUM Полный комплекс производства дорожно-строительных машин планирует запустить белорусский холдинг «Амкодор» в Брянской области. Партнёры готовы выпускать до 20 моделей новых автомобилей вместо пяти нынешних. Перспективы расширения площадей обсудили 8 октября губернатор Александр Богомаз и председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Руководители предприятия приехали в Брянскую область для рассмотрения площадок под расширение производства техники, предварительная договорённость уже была достигнута в Минске в рамках VII форума регионов России и Белоруссии.
Представители белорусского холдинга осмотрели площадки Новозыбковского машиностроительного завода, завода ЖБИ и 85-го ремонтного завода, где возможно создать новый комплекс производства дорожно-строительных машин.
Глава региона пообещал оказывать всестороннюю помощь в оперативном решении вопросов, касающихся строительства нового завода.