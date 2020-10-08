Брянск, , 16:57 — REGNUM Полный комплекс производства дорожно-строительных машин планирует запустить белорусский холдинг «Амкодор» в Брянской области. Партнёры готовы выпускать до 20 моделей новых автомобилей вместо пяти нынешних. Перспективы расширения площадей обсудили 8 октября губернатор Александр Богомаз и председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководители предприятия приехали в Брянскую область для рассмотрения площадок под расширение производства техники, предварительная договорённость уже была достигнута в Минске в рамках VII форума регионов России и Белоруссии.

«Более 11 лет назад именно Брянская область была выбрана площадкой для создания совместного предприятия. Сегодня компания «Амкодор-Брянск» динамично развивается, локализует производство на территории Российской Федерации и активно создаёт новые рабочие места. Сегодня на территории области имеется ряд промышленных площадок, с возможностью реализации на них новых инвестпроектов. Причем условия у нас для этого прозрачные и одинаковые для всех, независимо от рода деятельности, формы собственности и географического местоположения инвестора», — отметил Александр Богомаз.

Представители белорусского холдинга осмотрели площадки Новозыбковского машиностроительного завода, завода ЖБИ и 85-го ремонтного завода, где возможно создать новый комплекс производства дорожно-строительных машин.

«Сегодня мы производим пять моделей и модификаций машин на брянском заводе, вышли на полную загрузку. Но чтобы ставить новые технологии современные, вводить автоматизацию, роботизацию, естественно, этих площадей нам уже недостаточно. Подобрав соответствующие площади, мы в очень короткое время создадим производство. Если и дальше будете поддерживать нас, готовы производить до 20 моделей новых машин», — заверил Александр Шакутин.

Глава региона пообещал оказывать всестороннюю помощь в оперативном решении вопросов, касающихся строительства нового завода.